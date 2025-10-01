Blitz nel campo nomadi di via Selvanesco di Milano | 10 bambini tolti alle famiglie È il campo dei baby rom che hanno ucciso Cecilia De Astis
La polizia locale di Milano ha sgomberato all’alba il campo nomadi di via Selvanesco, lo stesso che ospitava i quattro ragazzi rom che nell’agosto scorso hanno rubato un’autovettura con la quale hanno investito e ucciso la 71enne Cecilia De Astis. Nel campo rom di via Selvanesco dieci minori non iscritti all’anagrafe. Nel Campo nomadi di via Selvanesco, c’erano almeno dieci minori, dai 4 ai 17 anni e anche loro, constatata dai vigili la “situazione di grave pregiudizio” sono stati collocati in comunità protette. Lo riportano le edizioni milanesi di Repubblica, Corriere, Giornale e Libero. Anche tre di loro (uno non è ancora stato trovato) sono stati posti in comunità per le stesse ragioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
