La polizia locale di Milano ha sgomberato all’alba il campo nomadi di via Selvanesco, lo stesso che ospitava i quattro ragazzi rom che nell’agosto scorso hanno rubato un’autovettura con la quale hanno investito e ucciso la 71enne Cecilia De Astis. Nel campo rom di via Selvanesco dieci minori non iscritti all’anagrafe. Nel Campo nomadi di via Selvanesco, c’erano almeno dieci minori, dai 4 ai 17 anni e anche loro, constatata dai vigili la “situazione di grave pregiudizio” sono stati collocati in comunità protette. Lo riportano le edizioni milanesi di Repubblica, Corriere, Giornale e Libero. Anche tre di loro (uno non è ancora stato trovato) sono stati posti in comunità per le stesse ragioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Blitz nel campo nomadi di via Selvanesco di Milano: 10 bambini tolti alle famiglie. È il campo dei baby rom che hanno ucciso Cecilia De Astis