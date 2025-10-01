Blitz in un ex casello ferroviario | bivacchi e rifiuti Due stranieri in Questura
Terni, 1 ottobre 2025 - Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e controllo del territorio voluta dal questore Abenante, nell’ambito delle operazioni straordinarie denominate “ Alto Impatto”, che vedono impiegate in sinergia tutte le forze di Polizia operanti in città. Nell'ambito di un servizio straordinario, guidato dal commissario Luca Valentini, che ha interessato sia il centro cittadino sia zone periferiche, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini, contrastare i fenomeni legati all’immigrazione irregolare, prevenire episodi di microcriminalità e monitorare situazioni di degrado urbano, sono emerse situazioni di grande degrado e microcriminalità L’operazione, che ha coinvolto pattuglie della Polizia, l’Arma, la Guardia di Finanza, la Municipale e il Reparto prevenzione crimine Umbria–Marche, si è sviluppata attraverso controlli diffusi lungo le principali arterie di collegamento, posti di blocco e verifiche mirate in aree segnalate per la presenza di bivacchi ed insediamenti di fortuna. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: blitz - casello
INSEGUIMENTO A FOLLE VELOCITA’, TRE GIOVANI DENUNCIATI Inseguimento da film in autostrada per una vettura con tre giovani poco più che ventenni sfuggiti all’alt della polizia. Il pedinamento, iniziato all’altezza del casello di Vicenza est si è snodat - facebook.com Vai su Facebook
Blitz in un ex casello ferroviario: bivacchi e rifiuti. Due stranieri in Questura - Controlli delle forze dell'ordine, nell'ambito dell'operazione Alto Impatto, in strada Santa Filomena a Terni. Scrive lanazione.it
Microcriminalità e degrado, blitz in ex casello ferroviario abbandonato: si indaga - Al momento del controllo è risultata vuota la struttura dismessa ispezionata nei giorni scorsi da diversi Corpi delle forze dell’ordine intervenuti nell’ex casello ferroviario di strada di Santa Filom ... Da umbria24.it