Blitz in un ex casello ferroviario | bivacchi e rifiuti Due stranieri in Questura

Terni, 1 ottobre 2025 - Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e controllo del territorio voluta dal questore Abenante, nell’ambito delle operazioni straordinarie denominate “ Alto Impatto”, che vedono impiegate in sinergia tutte le forze di Polizia operanti in città. Nell'ambito di un servizio straordinario, guidato dal commissario Luca Valentini, che ha interessato sia il centro cittadino sia zone periferiche, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini, contrastare i fenomeni legati all’immigrazione irregolare, prevenire episodi di microcriminalità e monitorare situazioni di degrado urbano, sono emerse situazioni di grande degrado e microcriminalità L’operazione, che ha coinvolto pattuglie della Polizia, l’Arma, la Guardia di Finanza, la Municipale e il Reparto prevenzione crimine Umbria–Marche, si è sviluppata attraverso controlli diffusi lungo le principali arterie di collegamento, posti di blocco e verifiche mirate in aree segnalate per la presenza di bivacchi ed insediamenti di fortuna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

