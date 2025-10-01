Blitz dei Carabinieri contro traffico di cocaina e hashish nove arresti | sequestrati 10 chili di droga

Arriva un duro colpo dei Carabinieri contro un imponente traffico di sostanze stupefacenti che coinvolgeva la città e il forese di Ravenna: in tutto sono diciotto gli indagati e nove persone arrestate. Sequestrati anche dieci chili di droga.Dalle prime ore di questa mattina i Carabinieri del. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

