Blitz antidroga tra Caserta Napoli e Benevento | scoperta raffineria a San Felice a Cancello 10 arresti

Tempo di lettura: 2 minuti Nelle prime ore della mattinata odierna, nelle province di Caserta e Napoli, i Carabinieri della Compagnia di Maddaloni hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 10 soggetti (tutti di nazionalità italiana) ritenuti responsabili di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, eroina e hashish e di detenzione ai fini di spaccio, in concorso, di stupefacenti. Le indagini, svolte dal personale del Nucleo Operativo della citata Compagnia dal maggio del 2022 al gennaio 2023, hanno consentito, anche attraverso l’espletamento di attività tecniche, di disvelare l’esistenza di un gruppo criminale dedito al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti con base operativa nel comune di San Felice a Cancello (CE). 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Blitz antidroga tra Caserta, Napoli e Benevento: scoperta raffineria a San Felice a Cancello, 10 arresti

