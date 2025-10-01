Blasioli Pd sui lavori lungo la Tiburtina a Turrivalignani | Dopo 6 mesi di ritardi e disagi al via il cantiere

Dopo oltre 6 mesi di attesa e di disagi, i lavori sulla Tiburtina a Turrivalignani stanno partendo. Lo fa sapere il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli che commenta l'avvio del cantiere e attacca il centrodestra per i toni “trionfali” utilizzati per lo sblocco dei. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

