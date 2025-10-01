Blasioli Pd sui lavori lungo la Tiburtina a Turrivalignani | Dopo 6 mesi di ritardi e disagi al via il cantiere
Dopo oltre 6 mesi di attesa e di disagi, i lavori sulla Tiburtina a Turrivalignani stanno partendo. Lo fa sapere il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli che commenta l'avvio del cantiere e attacca il centrodestra per i toni “trionfali” utilizzati per lo sblocco dei. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: blasioli - lavori
Blasioli (Pd) sui lavori lungo la Tiburtina a Turrivalignani: "Inizieranno solo a settembre per la negligenza della Regione"
D'Incecco (Lega) replica a Blasioli sui lavori lungo la Tiburtina in val Pescara: "Nessuno stallo, a settembre aprirà il cantiere"
Blasioli (Pd) sulla carenza di sangue: "La Regione non dà certezze sul 'progetto Plasma' dei centri trasfusionali di Pescara, Penne Popoli" https://ift.tt/NbfT8wJ https://ift.tt/5vWLg2K - X Vai su X
Martedì 30 settembre alle ore 15 tornerà a riunirsi il Consiglio regionale (ACRA) – Il Consiglio regionale dell’Abruzzo si riunirà martedì 30 settembre, alle ore 15, nella Sala “Sandro Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo, all’Aquila. In apertura dei lavori la discussi - facebook.com Vai su Facebook
Blasioli (Pd), degrado e incuria all'ospedale di Penne - "Condizioni di degrado, vecchi infissi abbandonati, scalinate insicure, porte senza infissi, vetri delle finestre frantumati. Riporta ansa.it
Conclusi i lavori dei sottopassi per rospi, tritoni e salamandre lungo la Pedemontana - I lavori di realizzazione dei sottopassi per anfibi lungo la Pedemontana in località Santissima, a Polcenigo - Come scrive rainews.it