Nel panorama dei fumetti Marvel, alcune svolte narrative assumono un ruolo cruciale nel ridefinire i rapporti tra i personaggi e le dinamiche di squadra. Recentemente, una novità ha catturato l’attenzione degli appassionati: la nomina di una nuova leader per i Nuovi Vendicatori. Questa decisione rappresenta un importante punto di svolta, che coinvolge figure iconiche come Black Widow e Winter Soldier, e introduce elementi di mistero e tradimento all’interno del team. black widow è la nuova leader dei nuovi vendicatori. la promozione di black widow una scelta rivoluzionaria. Nel volume 5 dei Nuovi Vendicatori, il team noto come “Gli eroi più letali della Terra” vede Bucky Barnes, alias Winter Soldier, cedere ufficialmente la guida a Natasha Romanoff. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Black Widow è il leader degli Avengers con un colpo di scena sorprendente