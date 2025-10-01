Black Rabbit su Netflix non raggiunge il successo di Ozark dopo 2 settimane

andamento delle serie Netflix: il confronto tra i titoli più visti. Le piattaforme di streaming continuano a offrire un panorama in costante evoluzione, con nuove produzioni che si contendono la scena e attirano l’attenzione del pubblico globale. Recentemente, sono emersi alcuni dati significativi riguardanti le performance delle serie più popolari su Netflix, evidenziando come alcune abbiano resistito nel tempo mentre altre abbiano faticato a conquistare la vetta delle preferenze degli utenti. successo e insuccesso delle nuove uscite su Netflix. la serie Wayward: il nuovo protagonista della settimana. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Black Rabbit su Netflix non raggiunge il successo di Ozark dopo 2 settimane

In questa notizia si parla di: black - rabbit

Trailer di black rabbit su netflix: il perfetto sostituto di ozark

Black Rabbit: Jason Bateman e Jude Law sono fratelli in pericolo nel trailer ufficiale italiano della miniserie di Netflix

"Black Rabbit", svelato il trailer della nuova miniserie Netflix con Jude Law

Top Netflix della settimana (15-21 sett 2025) Film: The Wrong Paris in vetta, segue l’eterno Kpop Demon Hunters. Serie: Mercoledì 2 domina ancora, subito dietro Black Rabbit. Tu cosa stai guardando? #Netflix #Top5 #SerieTV #Film #Streaming #Mer - facebook.com Vai su Facebook

I guai non hanno mai fine. Black Rabbit, con Jude Law e Jason Bateman è ora disponibile. - X Vai su X

Black Rabbit: cosa dice la critica della serie Netflix con Jude Law e Jason Bateman - Scoprite il giudizio della stampa per Black Rabbit, nuova serie televisiva thriller di Netflix con Jude Law e Jason Bateman. serial.everyeye.it scrive

Black Rabbit, tutto sulla serie tv Netflix con Jude Law e Jason Bateman - drama targata Netflix ( IL TRAILER) — che ha ormai molto a cuore questo formato — in otto episodi e della durata di un’ora ciascuno, disponibile sulla piattaforma dal 18 settembre. Secondo tg24.sky.it