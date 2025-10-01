Black point di via Nomentana 14 incidenti in 31 giorni | una signora investita sulle strisce

Una signora investita sulle strisce da uno scooter ieri, uno scontro tra due auto oggi. Incidenti figli, ovviamente, del mancato rispetto delle regole ma che, ultimamente, accadono con frequenza preoccupante. Il black point di San Basilio continua a far discutere. Da quando sono stati attivati i. 🔗 Leggi su Romatoday.it

