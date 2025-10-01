Black point di via Nomentana 14 incidenti in 31 giorni | una signora investita sulle strisce

Una signora investita sulle strisce da uno scooter ieri, uno scontro tra due auto oggi. Incidenti figli, ovviamente, del mancato rispetto delle regole ma che, ultimamente, accadono con frequenza preoccupante. Il black point di San Basilio continua a far discutere. Da quando sono stati attivati i. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: black - point

I black point contro gli incidenti a Roma, a che punto è la loro realizzazione

San Basilio, sorpassi pericolosi e traffico bloccato: il nuovo black point manda in tilt la circolazione

Black point San Basilio, prima l'incidente e poi la protesta. Cittadini in marcia contro il progetto del Comune

Roma, Fd'I: riapertura immediata via Nomentana nei due sensi "Dipartimento diserta commissione Mun.IV su lavori black point" Roma, 30 set. (askanews) - "Si è tenuta oggi presso Via Fabbri la commissione municipale convocata per affrontare le problematic - facebook.com Vai su Facebook

Black Point San Basilio, oltre mille per dire no: "Vergogna Gualtieri e Patanè". Per risolvere un problema reale (la pericolosità dell'incrocio) se ne sono creati altri. Di solito si è più propensi ad accettare un rischio eventuale che un disagio certo. - X Vai su X

Black Point sulla Nomentana, il Campidoglio annuncia modifiche alla viabilità - Il cantiere tra i quartieri di San Cleto e Giardino Nomentano è aperto da poco più di dieci giorni e il traffico è impazzito. Riporta rainews.it

Tra i dannati del black point: "Così il traffico di tre quartieri su un'unica strada sta distruggendo le nostre vite" - Del traffico e dei nuovi cambiamenti di viabilità ne risentono anche gli esercizi commerciali della zona: “Questo posto non è mai stato così vuoto - Scrive romatoday.it