Bizzarri lascia il brand di Elisabetta Franchi Il manager rubierese si dimette da Betty Blue

Il manager rubierese Marco Bizzarri, ex ceo di Gucci, ha concluso il suo mandato come presidente del consiglio di amministrazione di Betty Blue, la società madre del brand Elisabetta Franchi. La notizia è stata ufficializzata due giorni fa con una breve nota della società, che ha annunciato l’avvio di un processo di rinnovamento della governance per supportare le future fasi di sviluppo e perseguire al meglio gli interessi della società. Bizzarri era entrato nel gruppo Betty Blue nell’aprile 2024, acquisendo una quota che poteva arrivare fino al 23% attraverso la sua holding Nessifashion e assumendo la presidenza del consiglio di amministrazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bizzarri lascia il brand di Elisabetta Franchi. Il manager rubierese si dimette da Betty Blue

