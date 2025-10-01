Bisseck, difensore centrale tedesco in forza ai nerazzurri, ha invitato i tifosi a lasciar “cucinare” la squadra di Chivu! Le parole. Yann Bisseck, difensore tedesco dell’ Inter, ha festeggiato il suo ritorno da titolare e la vittoria per 3-0 contro lo Slavia Praga in Champions League. Dopo aver ritrovato spazio dal primo minuto, il classe 2000 ha condiviso la sua soddisfazione sui social, sottolineando l’importanza del successo e la fiducia nel processo di crescita della squadra. Bisseck celebra il ritorno in campo: «Trust the process». Nel post pubblicato su Instagram, Bisseck ha scritto: « Bella vittoria della squadra, trust the process », un messaggio che evidenzia il suo entusiasmo per il ritorno in campo e l’impegno costante della squadra nel migliorarsi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bisseck si carica per quest’edizione di Champions League: il tedesco festeggia la vittoria contro lo Slavia Praga