Bioinformatica sostenibilità al centro dei progetti di start-up premiati a Impresa Campus

Firenze, 1 ottobre 2025 - La bioinformatica, la sostenibilità e l’ accessibilità sono i temi dei progetti vincenti di start-up della diciannovesima edizione di “Impresa Campus Unifi”, il percorso di formazione dell’Università di Firenze per la cultura d’impresa giovanile realizzato dal Centro Servizi di Ateneo per la Valorizzazione della Ricerca e la gestione dell’Incubatore Universitario. Otto team universitari dell’Ateneo (composti da laureandi, laureati, assegnisti, dottorandi e giovani ricercatori) si sono sfidati oggi in Aula Magna, raccontando il progetto che hanno sviluppato durante il programma di formazione, realizzato in collaborazione con Fondazione per la ricerca e l’innovazione, col sostegno di Fondazione Cr Firenze e il supporto di Federmanager Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

