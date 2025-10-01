Bio baiting mentire sulle dating app per fare colpo e improvvisamente tutti amano viaggiare

"Vendersi eccessivamente" nella bio è un modo per apparire più interessanti e attrarre più single. Ecco quindi che improvvisamente tutti amano viaggi e libri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: baiting - mentire

Bio baiting, mentire sulle dating app per fare colpo (e improvvisamente tutti amano viaggiare) - “Vendersi eccessivamente” nella bio è un modo per apparire più interessanti e attrarre più single. fanpage.it scrive

Dating online, attenzione al “bio-baiting”: il trend tossico che ti illude - baiting è il trend che distrugge la fiducia di chi cerca un partner serio ... Come scrive 105.net