bimbi in punizione nella cuccia del cane il padre rinviato a giudizio

Perugia, 1 ottobre 2025 – Quando non erano obbedienti, secondo l’accusa, sarebbe arrivato a lasciarli in “punizione” nella cuccia del cane. In un crescendo di maltrattamenti sia fisici che psicologici che avrebbe segnato la vita dei bambini, un figlio di tre anni e mezzo - all’epoca della denuncia - e una bambina di dieci anni, figlia della convivente. Sul banco degli imputati andrà un cinquantenne dell’Assisano che è stato rinviato a giudizio dal giudice per le udienze preliminari di Perugia, Natalia Giubilei. È accusato di maltrattamenti nei confronti dei due figli minorenni. Maltrattamenti che si sarebbero protratti dal 2021 al luglio del 2024 quando la madre dei piccoli, che da tempo aveva scelto di dormire con loro nella speranza di proteggerli dalle presunte violenze dell’uomo, con i figli aveva lasciato la casa di famiglia per metterli al sicuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

