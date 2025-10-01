Bilancio Inter per rispettare il Fair Play Finanziario UEFA c’è ampio margine
Bilancio Inter, buone notizie in termini di Fair Play Finanziario Uefa. Nerazzurri in regola, con margine fino a -120 milioni. Come già accaduto per la Juventus, anche l’ Inter ha recentemente approvato il bilancio della stagione 2024-25. Un aspetto fondamentale da considerare è il rispetto delle norme del Fair Play Finanziario UEFA, che impone a tutti i club di non accumulare perdite superiori a 60 milioni di euro in un triennio. Questo limite è stato uno dei temi più discussi, soprattutto dopo i bilanci negativi di club come la Juventus. Vediamo ora come si presenta la situazione per l’ Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: bilancio - inter
Mondiale per Club, il bilancio definitivo per l’Inter: l’incasso totale!
Bilancio Inter, addio ai paletti! Numeri da record: utile atteso e mercato più libero rispetto al passato. E rispetto alla Juve…
Buchanan Inter, ecco la plusvalenza dei nerazzurri: le cifre e l’impatto a bilancio
Inter, #Marotta: "Bilancio super, ma un colpo "alla Mbappé" sarebbe una pazzia. In Serie A arrivano giocatori a fine carriera come Modric. Stadio? Decisione tribolata". https://calciomercato.com/liste/inter-marotta-bilancio-super-ma-un-colpo-alla-mbappe-sareb - X Vai su X
CdS - L'Inter ha chiuso un bilancio con un utile di 35,4M€. Questo risultato è il culmine di un processo di risanamento guidato dai successi sportivi. Oaktree prevede di investire 100M€ nel miglioramento dei centri di allenamento, ma il vero successo finanziario - facebook.com Vai su Facebook
Ziliani: “Bene bilancio Inter, ok Uefa. Disastro Juve: fuori di 6 volte! Roma, che guaio” - Paolo Ziliani analizza il bilancio delle squadre che fanno le coppe europee. Scrive msn.com
Inter, Ausilio: 'Si sono proposti in tanti, ma resta de Boer'. Bilancio, fair play ok - Con una situazione di classifica delicata, nonostante il successo di mercoledì sera contro il Torino, e con Frank de Boer ancora in bilico, lo stato ... Come scrive calciomercato.com