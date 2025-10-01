Bilancio Inter, buone notizie in termini di Fair Play Finanziario Uefa. Nerazzurri in regola, con margine fino a -120 milioni. Come già accaduto per la Juventus, anche l’ Inter ha recentemente approvato il bilancio della stagione 2024-25. Un aspetto fondamentale da considerare è il rispetto delle norme del Fair Play Finanziario UEFA, che impone a tutti i club di non accumulare perdite superiori a 60 milioni di euro in un triennio. Questo limite è stato uno dei temi più discussi, soprattutto dopo i bilanci negativi di club come la Juventus. Vediamo ora come si presenta la situazione per l’ Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bilancio Inter, per rispettare il Fair Play Finanziario UEFA c’è ampio margine