Bilancio consolidato non approvato nei tempi doccia fredda per 30 nuovi dipendenti del Comune | Ripassate venerdì
“Ripassate venerdì”. Bolla così quella che definisce una “figuraccia istituzionale senza precedenti” quella che il Comune, a causa della mancata approvazione nei termini di legge del bilancio consolidato, avrebbe incassato la mattina di mercoledì 1 ottobre quando 30 persone che avrebbero dovuto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: bilancio - consolidato
Crisi, in ballo anche il bilancio consolidato
Comunicato Stampa: CRV - Illustrato il bilancio consolidato 2024 della Regione del Veneto
Comunicato Stampa: Quinta commissione - Parere positivo sul bilancio consolidato 2024 della Regione del Veneto
FVG. ZILLI, BILANCIO CONSOLIDATO 2024, FOTOGRAFA LA BUONA SALUTE DELLA REGIONE. - facebook.com Vai su Facebook
Approvato il bilancio consolidato del Comune, si sbloccano le assunzioni dei vigili https://ift.tt/9XdhU6I - X Vai su X
Santarcangelo, approvato il bilancio consolidato 2025 e il regolamento sui beni comuni - Il Consiglio comunale di Santarcangelo di martedì 30 settembre si è aperto con l’intervento della presidente della Banca del Tempo di Santarcangelo, Anita ... Segnala chiamamicitta.it
Bilancio consolidato, le opposizioni: “Allarmante la situazione di Asm” - "Nel Consiglio comunale di ieri sono stati respinti tutti gli emendamenti che, come opposizione, avevamo presentato per collaborare, in maniera costruttiva" ... Secondo laquilablog.it