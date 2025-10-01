Bilancio arrivano altre risorse sul sociale

Ilrestodelcarlino.it

Approvato a maggioranza il bilancio consolidato del 2024. Il voto è arrivato ieri in Consiglio comunale. Nel corso della stessa seduta, l’assise civica ha approvato anche la variazione (19) del bilancio comunale del 2025. "La variazione più significativa era già stata approvata a giugno, quando abbiamo destinato il risparmio delle quote capitali dei mutui alle spese di investimento per la città e al mantenimento dei servizi essenziali ai cittadini – spiega l’assessore al Bilancio Marco Giacanella –. Quella approvata oggi (ieri, ndr) è una variazione più tecnica, ma non meno importante, perché porta comunque l’impronta chiara della maggioranza: risorse risparmiate e investite con responsabilità, in particolare nel settore sociale, a beneficio diretto della comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

