BigPharma si piega a dealmaker Trump e stringe accordo per ridurre prezzo farmaci e investire 70mld$ in produzione Usa tycoon | Passo coraggioso

Secondo l'accordo, Pfizer venderà farmaci all'assistenza sanitaria pubblica Medicaid al prezzo più basso disponibile nei paesi comparabili, collocando i costi ai livelli della "nazione più favorita". Parte dell'offerta include inoltre il nuovo portale governativo 'TrumpRx' dove acquistare farmaci po. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - BigPharma si piega a "dealmaker" Trump e stringe accordo per ridurre prezzo farmaci e investire 70mld$ in produzione Usa, tycoon: "Passo coraggioso"

