Biglietti per studenti alle Olimpiadi Milano-Cortina
Biglietti esclusivi per gli studenti di tutta Italia per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina che si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio 2026 (le Paralimpiadi dal 6 al 15 marzo) tra Lombardia, Veneto e Trentino. Sono stati annunciati oggi, 1 ottobre, e permetteranno agli studenti delle scuole. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
- & Biglietti a 1€ per bambini e studenti fino a 25 anni - Prevendita in ufficio (giovedì 16:00-18:30) e venerdì casse aperte dalle 13:00 alle 14:30 e dalle 17:45 in poi Tickets für nur 1 € für Kinder und Student - facebook.com Vai su Facebook
