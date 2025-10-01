Bienalsur arriva a Napoli | l’arte contemporanea incontra la scienza al Musa

Il Museo Universitario delle Scienze e delle Arti (Musa) dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” inaugura la tappa napoletana di Bienalsur 2025 con la mostra “Anatomia delle Qualità”, installazione site-specific dell’artista argentino Pablo La Padula, a cura di Diana Wechsler. L’apertura è fissata per domani, giovedì 2 ottobre, alle ore 11, nel Complesso di Santa Patrizia in via Luciano Armanni 5, con una conferenza stampa che vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del mondo accademico. Cos’è Bienalsur Bienalsur – Biennale Internazionale d’Arte Contemporanea dell’America del Sud – è un progetto culturale unico nel suo genere, nato a Buenos Aires nel 2016 per iniziativa dell’Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). 🔗 Leggi su Ildenaro.it