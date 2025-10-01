Biblioteca in collaborazione con Fondazione archivio diaristico nazionale arriva il corso gratuito Glob DiMMi
Arezzo, 1 ottobre 2025 – Biblioteca città di Arezzo, in collaborazione con Fondazione archivio diaristico nazionale, organizza il corso gratuito GLOB DiMMi Venerdì 17 ottobre dalle 15:30 alle 19:30 si terrà alla Biblioteca città di Arezzo il primo incontro del corso "Diari multimediali migranti. Gruppo di lettura e ascolto per la selezione delle testimonianze partecipanti al concorso DiMMi" ( Diari Multimediali Migranti). Articolato in ulteriori sei appuntamenti, durerà fino al 6 novembre Il corso è progettato per permettere di approfondire la storia, gli obiettivi e il valore delle testimonianze raccolte dall'Archivio diaristico nazionale, l'importanza della memoria individuale e collettiva e il ruolo delle storie di vita come strumenti d'inclusione e dialogo interculturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
