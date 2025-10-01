Treviglio. Quattro milioni di euro. A tanto ammonta la maxi variazione di bilancio approvata nel corso della seduta consiliare di martedì 30 settembre. Si tratta, nel dettaglio, di risorse che derivano in parte dall’operazione che ha trasformato l’ ex tipografia Eurogravure in un data center e in parte dalla valorizzazione della servitù dell’elettrodotto di Terna e da alienazioni di beni comunali. La parte più consistente della manovra riguarda 1,5 milioni di euro destinati al restauro e alla rifunzionalizzazione della biblioteca comunale, ampliando il progetto iniziale. Sono previsti anche 395mila euro per l ’impianto fotovoltaico della comunità energetica, 100mila euro per la manutenzione straordinaria del cimitero e ulteriori fondi per scuole, strade, patrimonio pubblico e impianti sportivi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Biblioteca, energia, manutenzioni, strade e scuole: Ok alla maxi variazione di bilancio da 4 milioni