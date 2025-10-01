Biasin su De Bruyne-Conte | Reazione forte ma tutto già chiarito
Nel suo editoriale pubblicato su Tuttomercatoweb, Fabrizio Biasin ha commentato le discussioni nate attorno alla . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
In questa notizia si parla di: biasin - bruyne
Biasin su TMW: “L’immagine di De Bruyne un filo incazzato per la sostituzione sta facendo discutere assai. Se l’altra settimana il belga era stato bravissimo nell’accettare il cambio di Manchester (casa sua), non si può dire la stessa cosa per il borbottio di Milan - X Vai su X
Prima sconfitta in campionato per il #Napoli campione d'Italia, battuto 2-1 dal #Milan a San Siro. Per i partenopei a segno Kevin #DeBruyne dal dischetto, che poi non ha preso bene la sostituzione. #Conte: «Spero fosse contrariato per il risultato, sennò - facebook.com Vai su Facebook
Biasin: "Conte ha voluto dare una mazzata virtuale a De Bruyne, ma questione già sistemata" - Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, parla delle polemiche dopo la sostituzione di Kevin De Bruyne contro il Milan nella sfida di San Siro: "L’immagine di De Bruyne ... Come scrive tuttonapoli.net
Biasin elogia De Bruyne: "Nessuna polemica al cambio: questo è un campione" - Il giornalista Fabrizio Biasin, tramite un tweet sul suo profilo X, ha speso parole di elogio per Kevin De Bruyne, sostituito al 21esimo minuto da ex contro il Manchester City a ... Riporta tuttonapoli.net