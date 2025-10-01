Biasin | Lautaro smentisce tutti | segna tanto e sempre Dimarco su Inzaghi? È bene ricordare che…
Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin ha voluto sottolineare due immagini simboliche legate all’attualità nerazzurra. La prima riguarda Lautaro Martinez, autore di una doppietta contro lo Slavia Praga dopo il gol di testa a Cagliari. Per Biasin è l’ennesima dimostrazione della sua grandezza: “ Ogni volta c’è qualcuno che ripete ‘è un bravo attaccante ma niente di più’, e ogni volta Lautaro li smentisce. Segna tanto, segna sempre “. I numeri parlano chiaro: il Toro è già sesto miglior marcatore di sempre dell’ Inter e quinto con l’ Argentina, con una media di 20 punti a stagione garantiti grazie ai suoi gol decisivi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
In questa notizia si parla di: biasin - lautaro
Biasin sulla cessione di Pavard: «Le parole di Lautaro? Probabilmente il principale indiziato era lui»
Biasin: “Lautaro? Non penso vincerà mai Pallone d’Oro, ma ringrazio il cielo sia capitano dell’Inter” - X Vai su X
IL TORO LAUTARO MARTINEZ!! ? COLPO DI TESTA ED È 0-1! ? - facebook.com Vai su Facebook
Biasin: “Inter, da Lautaro sculacciata ai detrattori. Ma c’è una nota stonata” - Le parole del noto giornalista a proposito dei nerazzurri all'indomani della vittoria contro lo Slavia Praga in Champions League Inter ... Secondo msn.com
Biasin: "Conte ha voluto dare una mazzata virtuale a De Bruyne, ma questione già sistemata" - Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, parla delle polemiche dopo la sostituzione di Kevin De Bruyne contro il Milan nella sfida di San Siro: "L’immagine di De Bruyne ... Come scrive tuttonapoli.net