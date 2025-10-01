Biasin | Lautaro smentisce tutti | segna tanto e sempre Dimarco su Inzaghi? È bene ricordare che…

Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin ha voluto sottolineare due immagini simboliche legate all’attualità nerazzurra. La prima riguarda Lautaro Martinez, autore di una doppietta contro lo Slavia Praga dopo il gol di testa a Cagliari. Per Biasin è l’ennesima dimostrazione della sua grandezza: “ Ogni volta c’è qualcuno che ripete ‘è un bravo attaccante ma niente di più’, e ogni volta Lautaro li smentisce. Segna tanto, segna sempre “. I numeri parlano chiaro: il Toro è già sesto miglior marcatore di sempre dell’ Inter e quinto con l’ Argentina, con una media di 20 punti a stagione garantiti grazie ai suoi gol decisivi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it