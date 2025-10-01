Biasin in difesa di Tudor | Per qualcuno è già sotto pressione senza un vero perché Non si accorgono di questa cosa!

Biasin, noto giornalista, ha voluto difendere così Igor Tudor dalle troppe critiche piovute dopo i due pareggi consecutivi della Juve. Un attacco frontale, una difesa a spada tratta. Il giornalista Fabrizio Biasin scende in campo per difendere Igor Tudor dalle prime critiche piovute dopo i due pareggi consecutivi della Juventus. Secondo l’opinionista, mettere in discussione il tecnico dopo un avvio di stagione così positivo è un esercizio « esagerato e pretestuoso». “Allarmi mediatici esagerati”. L’analisi di Biasin nel suo editoriale su Tuttomercatoweb è netta. « L’immagine di Tudor, per qualcuno già sotto pressione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

