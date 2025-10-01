Biasin in difesa di Tudor | Per qualcuno è già sotto pressione senza un vero perché Non si accorgono di questa cosa!
Biasin, noto giornalista, ha voluto difendere così Igor Tudor dalle troppe critiche piovute dopo i due pareggi consecutivi della Juve. Un attacco frontale, una difesa a spada tratta. Il giornalista Fabrizio Biasin scende in campo per difendere Igor Tudor dalle prime critiche piovute dopo i due pareggi consecutivi della Juventus. Secondo l’opinionista, mettere in discussione il tecnico dopo un avvio di stagione così positivo è un esercizio « esagerato e pretestuoso». “Allarmi mediatici esagerati”. L’analisi di Biasin nel suo editoriale su Tuttomercatoweb è netta. « L’immagine di Tudor, per qualcuno già sotto pressione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: biasin - difesa
Calciomercato Inter, per Biasin si pianifica il futuro: tre addii nel 2026 e occhi su Leoni per la difesa
Calciomercato Inter, Biasin puntualizza: «Solet non è la prima scelta! Ecco che tipo di profilo si cerca per la difesa»
Calciomercato Inter, Biasin confessa: «Ecco come sostituirà Taremi. Difesa? C’è questa possibilità»
Attenti e sul pezzo per 90 minuti, terza vittoria di fila, bene sia i vecchi che i nuovi nerazzurri. Ottima Inter. E bravo Chivu. ? - Fabrizio Biasin - facebook.com Vai su Facebook
Biasin: “Inter, fase difensiva inaccettabile: un disastro. A Monaco una mazzata, ma…” - X Vai su X