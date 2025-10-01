Bianchi di Sicilia | terza edizione di successo per Ais tra vino cultura e identità territoriali
Degustazioni, confronti, cultura e nuove prospettive per l’enologia siciliana ad un evento intenso e partecipato, in cui la curiosità e la passione del pubblico sono state le vere protagoniste Catania. Epilogo e numeri più che positivi per la terza edizione di Bianchi di Sicilia, l’evento firmato dalla delegazione Ais Catania, ospitato nella suggestiva cornice di Piazza Scammacca e nelle sale storiche di Palazzo Scammacca e del Palazzo della Cultura, quest’ultimo sede dei banchi d’assaggio. Anche quest’anno fari puntati sulla qualità e sulla ricchezza dei vini bianchi siciliani. A guidare l’organizzazione Maria Grazia Barbagallo, vicepresidente Ais Sicilia e delegata Ais Catania, affiancata da Nicola Vitale, tra i soci fondatori di Piazza Scammacca, con il supporto quest’anno di Ais Sicilia, rappresentata dal presidente Francesco Baldacchino, e di Expo CT – Organizzazione Fiere e Grandi Eventi di Barbara Mirabella. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
