Bianca Balti la primogenita Matilde Lucidi debutta in passerella e lo fa dalla porta principale quella di Dior

La primogenita della top italiana ha fatto il suo debutto ufficiale alla Paris Fashion Week, scelta da Jonathan Anderson per la sua prima sfilata ready-to-wear da Dior.

Bianca Balti e l’amore che ha vinto la battaglia più dura

Bianca Balti: «Ho sempre odiato il ciclo, ora darei qualsiasi cosa per riaverlo. Togliersi le ovaie non è una decisione facile, siate gentili con le donne. Il tumore mi ha cambiata»

Bianca Balti e il tumore ovarico: “Una campagna di sensibilizzazione e ricerca che sta cambiando la vita delle donne. Farne parte è un onore”

Il front row dell'ultima sfilata firmata dallo stilista Giorgio Armani, che in questo momento si sta tenendo nei chiostri della Pinacoteca di Brera di Milano Tra gli ospiti, per l'ultimo omaggio allo stilista, Cate Blanchett, Richard Gere, Bianca Balti

Bianca Balti racconta la depressione dopo il cancro: "Ecco perchè sono sparita dai social"

Il debutto di Matilde Lucidi nella moda: la figlia di Bianca Balti sfila a Parigi per Dior - Tale madre tale figlia: seguendo le orme materne, Matilde Lucidi (fiuglia di Bianca Balti) ha calcato la sua prima passerella come modella

Bianca Balti: «Sono sparita da Instagram perché ero depressa. Il tumore ha cambiato la mia vita, da malata non potevo fingere che andasse tutto bene» - Nella sua newsletter, la top model lodigiana ha spiegato i motivi della pausa social che si è presa dallo scorso giugno: «Il mio cervello si è spento, il mio corpo l'ha seguito.