Bianca Balti la primogenita Matilde Lucidi debutta in passerella e lo fa dalla porta principale quella di Dior

1 ott 2025

La primogenita della top italiana ha fatto il suo debutto ufficiale alla Paris Fashion Week, scelta da Jonathan Anderson per la sua prima sfilata ready-to-wear da Dior. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

bianca balti la primogenita matilde lucidi debutta in passerella e lo fa dalla porta principale quella di dior

Bianca Balti, la primogenita Matilde Lucidi debutta in passerella (e lo fa dalla porta principale, quella di Dior)

