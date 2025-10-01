Betty Blue Bizzarri saluta Franchi diventa presidente
Cambio al vertice di Betty Blue, la griffe bolognese Elisabetta Franchi. Marco Bizzarri, ex ceo di Gucci, infatti, lascia la carica di presidente per fine mandato e al suo posto siederà la fondatrice della maison, Elisabetta Franchi. L’annuncio in una nota arrivata lunedì sera che spiegava come "la società ha avviato un processo di rinnovamento della governance volto a supportare efficacemente le future fasi di sviluppo e perseguire al meglio gli interessi della società". Secondo quanto riportato da Milano Finanza, il manager avrebbe venduto a luglio le sue quote (il 23 per cento, acquisito tramite la holding di famiglia Nessifashion) e avrebbe dato le dimissioni all’inizio del mese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
betty - blue
