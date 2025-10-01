Betty Blue Bizzarri saluta Franchi diventa presidente

Ilrestodelcarlino.it | 1 ott 2025

Cambio al vertice di Betty Blue, la griffe bolognese Elisabetta Franchi. Marco Bizzarri, ex ceo di Gucci, infatti, lascia la carica di presidente per fine mandato e al suo posto siederà la fondatrice della maison, Elisabetta Franchi. L’annuncio in una nota arrivata lunedì sera che spiegava come "la società ha avviato un processo di rinnovamento della governance volto a supportare efficacemente le future fasi di sviluppo e perseguire al meglio gli interessi della società". Secondo quanto riportato da Milano Finanza, il manager avrebbe venduto a luglio le sue quote (il 23 per cento, acquisito tramite la holding di famiglia Nessifashion) e avrebbe dato le dimissioni all’inizio del mese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Betty Blue, Bizzarri saluta. Franchi diventa presidente

