Aveva già vinto l’oro mondiale nel 2017 in Francia e poi un altro in Thailandia tre anni fa. Ora, a Matlosana, in Sud Africa, Leonardo Bettoni ha centrato uno storico tris. Sessant’anni non ancora compiuti, ex poliziotto capo ora in pensione, da circa trenta pratica il tiro dinamico sportivo ed è il numero uno dello Shooting Club The New Generation e del poligono di tiro alle Croci di Calenzano del quale è proprietario e gestore. Bettoni, uno sport che per lei è molto più di una semplice passione. "Da quando, da istruttore di tiro in Polizia, ho imparato a conoscerlo non l’ho più lasciato. I primi tempi, a dire il vero, l’avevo preso un po’ sottogamba, poi me ne sono innamorato". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Bettoni, una mira infallibile. Ecco il terzo oro Mondiale