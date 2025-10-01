Berrettini eliminato a Shanghai l’azzurro battuto da Mannarino in due set

(Adnkronos) – Matteo Berrettini eliminato a Shanghai. Il tennista azzurro è stato battuto oggi, mercoledì 1 ottobre, al primo turno del Masters 1000 cinese, perdendo contro il francese Adrian Mannarino, numero 60 del ranking in due set con il punteggio di 7-5, 7-6 (5) in un'ora e 53 minuti. Berrettini deve ancora ritrovare la forma . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

