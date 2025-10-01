Bernardo Silva Juventus | ancora nessuna trattativa ma… Il portoghese sta seriamente pensando a questo per il suo futuro! Novità importanti dopo le voci delle ultime settimane
Bernardo Silva Juventus: non c’è stato ancora alcun discorso per il portoghese, ma sta seriamente pensando a questo scenario per il suo futuro. Un sogno che potrebbe diventare un’occasione. Il nome di Bernardo Silva è tornato a circolare con insistenza in orbita calciomercato Juventus, ma la realtà, al momento, è un’altra. A fare chiarezza sulla situazione è l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha smentito l’esistenza di una trattativa, ma ha confermato un’indiscrezione che fa sognare i tifosi: il portoghese sta seriamente pensando di lasciare il Manchester City. Nessuna trattativa, ma l’addio al City è un’ipotesi concreta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
