Bernardo Silva Juve, il portoghese gela le pretendenti: la decisione è già presa, i bianconeri restano alla finestra in attesa di novità. Parole che sanno di sentenza, una dichiarazione che gela le pretendenti e infiamma il mercato. Bernardo Silva, uno dei pezzi più pregiati in scadenza di contratto a giugno, ha parlato del suo futuro. E lo ha fatto con parole che, riportate dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, lasciano poco spazio alle interpretazioni: la sua decisione è già stata presa. La Juventus, da mesi in prima fila tra i club interessati, resta alla finestra, in attesa di capire quale sarà il destino del fuoriclasse portoghese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bernardo Silva Juve, il portoghese allo scoperto: «So esattamente cosa farò da giugno». L’annuncio dell’esterno in scadenza col Manchester City