Bermuda l' uragano Humberto colpisce l' isola | Imelda in arrivo

Lapresse.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(LaPresse) Le bande esterne dell’ uragano Humberto hanno raggiunto l’arcipelago martedì, con forti venti, piogge intense e mare pericoloso. Il ciclone, declassato a categoria 1 dopo aver raggiunto la categoria 4 lunedì, si trovava a circa 475 km a nord-ovest di Bermuda, con venti fino a 130 kmh. Humberto dovrebbe allontanarsi nelle prossime ore, ma l’attenzione resta alta per l’ uragano Imelda, atteso tra martedì sera e mercoledì come tempesta di categoria 2. Le autorità restano in stato di massima allerta per le prossime 48 ore. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

bermuda l uragano humberto colpisce l isola imelda in arrivo

© Lapresse.it - Bermuda, l'uragano Humberto colpisce l'isola: Imelda in arrivo

In questa notizia si parla di: bermuda - uragano

bermuda uragano humberto colpisceBermuda, l'uragano Humberto colpisce l'isola: Imelda in arrivo - (LaPresse) Le bande esterne dell’uragano Humberto hanno raggiunto l’arcipelago martedì, con forti venti, piogge intense e mare pericoloso. stream24.ilsole24ore.com scrive

bermuda uragano humberto colpisceUragani Humberto e Imelda verso le Bermuda: allerta ai Caraibi - La tempesta Imelda nei giorni scorsi ha provocato pioggia e mari agitati, causando anche una breve allerta su un tratto della costa atlantica della Florida ... Scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Bermuda Uragano Humberto Colpisce