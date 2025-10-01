Bermuda l' uragano Humberto colpisce l' isola | Imelda in arrivo

(LaPresse) Le bande esterne dell’ uragano Humberto hanno raggiunto l’arcipelago martedì, con forti venti, piogge intense e mare pericoloso. Il ciclone, declassato a categoria 1 dopo aver raggiunto la categoria 4 lunedì, si trovava a circa 475 km a nord-ovest di Bermuda, con venti fino a 130 kmh. Humberto dovrebbe allontanarsi nelle prossime ore, ma l’attenzione resta alta per l’ uragano Imelda, atteso tra martedì sera e mercoledì come tempesta di categoria 2. Le autorità restano in stato di massima allerta per le prossime 48 ore. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bermuda, l'uragano Humberto colpisce l'isola: Imelda in arrivo

In questa notizia si parla di: bermuda - uragano

Notizia extra Italia: L'uragano Gabrielle, nato il 17 settembre scorso nel mezzo dell'Oceano Atlantico che ha lambito le coste delle Bermuda e raggiunto la categoria 4, causando mareggiate e venti violenti, continuerà il suo cammino a "ritroso" e Sabato 27 Sett - facebook.com Vai su Facebook

? Allerta Meteo, l'anomalia dell'Uragano Gabrielle: nasce alle Bermuda e punta dritto sull'Europa, domenica arriva in Portogallo! - X Vai su X

Bermuda, l'uragano Humberto colpisce l'isola: Imelda in arrivo - (LaPresse) Le bande esterne dell’uragano Humberto hanno raggiunto l’arcipelago martedì, con forti venti, piogge intense e mare pericoloso. stream24.ilsole24ore.com scrive

Uragani Humberto e Imelda verso le Bermuda: allerta ai Caraibi - La tempesta Imelda nei giorni scorsi ha provocato pioggia e mari agitati, causando anche una breve allerta su un tratto della costa atlantica della Florida ... Scrive tg24.sky.it