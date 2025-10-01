bergamo steward arrestato per contrabbando aggravato

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo hanno eseguito una misura cautelare personale con obbligo di dimora nei confronti di uno steward di una nota compagnia aerea low cost, ritenuto responsabile di contrabbando aggravato. L'uomo, insieme a un collega, avrebbero sottratto sistematicamente dagli aeromobili stecche di sigarette destinate all'esportazione extra-Ue, profumi, alcolici, gratta e vinci e denaro raccolto tramite donazioni simulate, rivendendo i tabacchi sul mercato nero di Bergamo e Milano. Nel corso delle perquisizioni di maggio sono stati sequestrati circa 30 kg di tabacco, 112 sigilli, profumi, alcolici, oltre 3. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

