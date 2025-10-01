Bergamo ragazza segnala spaccio in viale Papa Giovanni XXIII | un arresto

L’OPERAZIONE. Fondamentale la descrizione e l’intervento delle volanti. Con sé più di 13 grammi di cocaina, bilancino di precisione e altre sostanze. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo, ragazza segnala spaccio in viale Papa Giovanni XXIII: un arresto

Bergamo, ragazza segnala spaccio in viale Papa Giovanni XXIII: un arresto - Giovane arrestato per spaccio a Bergamo: con sé più di 13 grammi di cocaina, bilancino di precisione e altre sostanze. Scrive ecodibergamo.it

Bergamo, arrestato in via Paglia con sé ha cocaina, ecstasy e hashish: irregolare, sarà espulso - Arrestato dai poliziotti delle volanti un ragazzo tunisino di 18 anni, senza fissa dimora Quando i poliziotti delle volanti lo fermano in via Paglia e lo invitano a mostrare ciò che aveva in tasca, ha ... Come scrive bergamo.corriere.it