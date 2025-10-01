Bergamo ragazza segnala spaccio in viale Papa Giovanni XXIII | un arresto

1 ott 2025

L’OPERAZIONE. Fondamentale la descrizione e l’intervento delle volanti. Con sé più di 13 grammi di cocaina, bilancino di precisione e altre sostanze. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

