Bergamo deruba gioielli all’anziana in casa con il marito malato | arrestato il finto perito del tribunale

Bergamo, 1 ottobre 2025 – Si è finto perito del tribunale e ha raggirato una 80enne in casa con il marito malato di Alzheimer. L’autore, accusato di furto aggravato, è stato arrestato poco dopo dagli uomini della Squadra mobile al binario 1 della stazione, mentre si accingeva a salire sul treno regionale diretto a Milano. Si tratta di S.A. 37anni, di Napoli, con precedenti per truffe agli anziani: ora si trova in carcere. Recuperato il bottino: collane di perle, anelli, bracciali, gioielli vari (che pesati superavano i 600 grammi) e il contante, circa 600 euro. L’episodio lunedì nel primo pomeriggio in un condominio di via Alberico da Rosciate, in città, non molto distante dalla questura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bergamo, deruba gioielli all’anziana in casa con il marito malato: arrestato il finto perito del tribunale

