Adesso che sono tornati, il Sassuolo può mettere le ali. Fuor di metafora: intendiamoci, non se n’erano mai andati, Domenico Berardi e Armand Laurientè, ma le prove più recenti del Sassuolo hanno ‘sdoganato’ entrambi come ‘asset’ imprescindibili per la fase offensiva neroverde, e non solo. A mercato chiuso, e a pretendenti respinti, qualche conto si può già fare, registrando come il conto stesso torni ampiamente. Cinque presenze, sempre nell’undici iniziale, su cinque possibili per entrambi, 441’ in campo, un gol e due assist per Berardinho, che ha pure ritrovato la fascia da capitano, 340’, un gol e un assist, invece, per il francese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Berardi e Laurienté, attenti a quei due