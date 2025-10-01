Benito skinner svela il suo attore ideale per overcompensating 2
l’entusiasmo di Benito Skinner per la seconda stagione di overcompensating. Benito Skinner manifesta un forte desiderio di vedere realizzata la seconda stagione di Overcompensating, una comedy disponibile su Prime Video. Dopo aver ricevuto un’accoglienza molto positiva, la produzione è stata ufficialmente confermata, suscitando grande entusiasmo tra i fan e lo stesso protagonista. la conferma della seconda stagione e le aspettative. Dopo alcuni mesi dall’uscita della prima serie, gli autori hanno annunciato il ritorno dello show. Skinner, che ricopre anche il ruolo di creatore e produttore, ha espresso tutta la sua soddisfazione per questa notizia: «Sono stato travolto dall’incredibile risposta del pubblico e mi sento davvero fortunato a tornare alla Yates University insieme ad Amazon MGM Studios, A24, Strong Baby e questo cast leggendario». 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
"cringe is so back. a vibe of corny and cringe is so delicious right now, like, I need that. it's so fun." benito skinner ti voglio bene sempre e tiferò sempre per te (oltre a overcompensating 2 sta lavorando anche a un film e sinceramente non vedo l'ora)
È ufficiale: OVERCOMPENSATING – L'Inganno torna con una SECONDA STAGIONE! Dopo aver conquistato pubblico e critica, la comedy universitaria creata e interpretata da Benito Skinner è stata rinnovata da Prime Video! Già a luglio si vociferava qualcos
