Benevento uccide moglie e figlio in casa | il 59enne confessa la figlia è stata operata

Ildifforme.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri è giunto a Benevento anche il primogenito della coppia protagonista della tragedia. Il giovane, un 23enne residente per lavoro in Emilia Romagna, ha passato la notte in casa del nonno e della zia materna. Questa mattina si è poi messo in viaggio verso Isernia, per raggiungere la sorella ricoverata in ospedale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Benevento, uccide moglie e figlio in casa: il 59enne confessa, la figlia è stata operata

