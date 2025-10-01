Benevento uccide moglie e figlio in casa | il 59enne confessa la figlia è stata operata

Nella serata di ieri è giunto a Benevento anche il primogenito della coppia protagonista della tragedia. Il giovane, un 23enne residente per lavoro in Emilia Romagna, ha passato la notte in casa del nonno e della zia materna. Questa mattina si è poi messo in viaggio verso Isernia, per raggiungere la sorella ricoverata in ospedale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Benevento, uccide moglie e figlio in casa: il 59enne confessa, la figlia è stata operata

In questa notizia si parla di: benevento - uccide

