Benevento uccide la moglie a sassate Poi ammazza il figlio

Una donna e il figlio uccisi. La figlia ricoverata in ospedale in gravissime condizioni. Il marito e padre sospettato di essere l’assassino e fermato nel tardo pomeriggio dai carabinieri. È . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Benevento, uccide la moglie a sassate. Poi ammazza il figlio

In questa notizia si parla di: benevento - uccide

Uccide la moglie a colpi di pietra: orrore in provincia di Benevento

Femminicidio a Benevento, uccide la moglie a colpi di pietra in strada: uomo in fuga

Uccide la moglie a sassate in strada e scappa. Orrore a Benevento

#Benevento: uccide moglie e scappa con i figli, preso in #Molise. Morto figlio minore https://iltempo.it/attualita/2025/09/30/news/benevento-uccide-moglie-e-scappa-con-i-figli-preso-in-molise-morto-figlio-minore-44343633/… - X Vai su X

Femminicidio a Paupisi in provincia di Benevento: Marito uccide la moglie colpendola ripetutamente con un sasso. È ricercato in tutto il Sannio ? - facebook.com Vai su Facebook

Uccide brutalmente la moglie a sassate in casa: marito in fuga - Elisa Polcino, 49 anni, è stata uccisa a colpi di pietra in casa dal marito, un operaio di 58 anni, che l’avrebbe colpita ... youtg.net scrive

Benevento: uccide moglie e scappa con i figli, preso in Molise. Morto figlio minore - Una donna e un figlio morti, un'altra figlia grave in ospedale; il marito e padre catturato al termine di una giornata di ricerche tra la ... Si legge su iltempo.it