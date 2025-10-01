Benevento Salvatore Ocone ha ammesso di aver ucciso moglie e figlio

Ha confessato Salvatore Ocone, l’uomo di 58 anni accusato di aver ucciso la moglie Elisabetta Polcino, il figlio di 15 anni e di aver ridotto in fin di vita l’altra figlia di 16 anni. Dopo il fermo avvenuto in località Ponte Rotto, tra Mirabello Sannitico e Ferrazzano (in provincia di Campobasso), Ocone è stato condotto nella caserma dei carabinieri di via Mazzini, nel capoluogo molisano, dove nella notte è stato interrogato per un’ora e mezza dal procuratore di Benevento, Gianfranco Scarfò. Il magistrato, giunto nel capoluogo molisano nella serata del 30 settembre, ha confermato la confessione dell’uomo ma non ha precisato quale sia stato il movente alla base della tragedia familiare. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Benevento, Salvatore Ocone ha ammesso di aver ucciso moglie e figlio

