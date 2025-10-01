Benevento Salvatore Ocone confessa gli omicidi della moglie e del figlio

Articolo in aggiornamento Avrebbe reso piena confessione Salvatore Ocone, l'operaio agricolo di 58 anni che ieri mattina ha ucciso la moglie, Elisa Polcino, 49 anni, a colpi di pietra nella loro abitazione a Paupisi, in provincia di Benevento. L'uomo ha ammesso anche di aver cagionato la morte del figlio di 15 anni, Cosimo, trovato senza vita all'interno dell'auto con cui l'indagato, dopo aver commesso il primo omicidio, aveva tentato la fuga verso il Molise. L'altra figlia, Antonia, di 15 anni, versa in gravi condizioni. I due fratelli sarebbero stati colpiti con sassi e una bottiglia. L'interrogatorio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Benevento Salvatore Ocone confessa gli omicidi della moglie e del figlio

