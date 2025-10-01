Benevento Prisco di nuovo in gruppo | da valutare il suo impiego a Latina idea Mehic
Tempo di lettura: < 1 minuto Il grande spavento sembra alle spalle per Antonio Prisco, costretto domenica scorsa ad uscire in anticipo dal campo a causa di un fastidio muscolare. Il passo lento a affaticato nell’abbandonare il terreno di gioco contro il Trapani non sembrava promettere nulla di buono, ma era già stato lo stesso mister Auteri subito dopo la gara a evidenziare le “ sensazioni positive ” e la possibilità che non fosse nulla di serio. Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Prisco, poi, hanno dato esito negativo ed oggi il centrocampista ha preso parte insieme agli altri compagni alla seduta senza accusare particolari problemi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
