Benevento Ocone confessa il duplice omicidio Lutto cittadino

Ha confessato Salvatore Ocone, fermato ieri sera con l'accusa di duplice omicidio: quello della moglie e del figlio di 15 anni. Sarà lutto cittadino a Paupisi, nel Beneventano, nel giorno dei funerali. Servizio di Lucia Ascione TG2000.

Elisbetta Policino uccisa a Benevento dal marito: chi è Salvatore Ocone

Uccisa a Benevento: Salvatore Ocone in fuga in una Opel Mokka nera coi figli di 16 e 15 anni

Elisabetta Policino uccisa a Benevento dal marito: chi è Salvatore Ocone

Questa notte, nel corso dell'interrogatorio con il procuratore di Benevento, Salvatore Ocone ha ammesso le sue responsabilità spiegando di aver ucciso la moglie Elisa Polcino e il figlio di 15 anni e di aver ridotto in fin di vita la figlia 16enne, attualmente ricove

Radio1 Rai. #Benevento La strage a #Paupisi. È in cella, sorvegliato a vista, Salvatore Ocone che ha ucciso la moglie e il figlio a colpi di pietra. Mentre è ricoverata in gravi condizioni la figlia. Poco fa la conferenza stampa del procuratore di Benevento.

Femminicidio a Benevento, Ocone confessa. I figli colpiti subito dopo aver ucciso la moglie - La figlia trasferita al Neuromed di Pozzilli, in provincia di Isernia, per essere operata.

Salvatore Ocone confessa: «Li ho uccisi io». La ricostruzione del duplice omicidio: i figli colpiti dopo la moglie e caricati in auto. La 16enne operata nella notte - Ha ammesso ogni responsabilità Salvatore Ocone, l'uomo di 58 anni accusato di aver massacrato la moglie e il figlio quindicenne, riducendo in fin di vita anche l'altra figlia