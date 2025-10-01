Benedict Cumberbatch fatica a distinguere realtà e finzione nel trailer di The Thing With Feathers
Il film tratto dal libro di Max Porter arriverà nei cinema americani il 28 novembre e racconterà la storia di un uomo alle prese con il lutto. Il 28 novembre, dopo la presentazione avvenuta al Sundance Film Festival, arriverà nei cinema americani il film The Thing With Feathers con star Benedict Cumberbatch, di cui online è stato condiviso il trailer. Il progetto è tratto dal popolare racconto scritto da Max Porter, autore anche di Shy da cui è stato tratto Steve, lungometraggio con star Cillian Murphy. Cosa accade nel trailer di The Thing With Feathers Nel trailer si vede il protagonista interpretato da Benedict Cumberbatch affrontare la perdita della moglie e cercare di occuparsi dei due figli, nonostante la situazione sia davvero complicata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
