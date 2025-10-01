Benedetta Scuderi dalla Flotilla | l' esercito israeliano sta arrivando

Milano, 1 ott. (askanews) - "Abbiamo visto l'esercito israeliano che sta arrivando. Ci stia mettendo in posizione e non so quando potremo riaprire le comunicazioni". Così l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra Benedetta Scuderi dalla Global Sumud Flotilla che ha raggiunto la distanza di 120 miglia nautica da Gaza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

benedetta scuderi flotilla esercito"L'esercito israeliano sta arrivando". Comunicazione da Flotilla - "Siamo preparati, abbiamo messi i giubbotti di salvataggio", ha detto la parlamentare europea ... Riporta huffingtonpost.it

