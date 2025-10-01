Belotti intervento dopo l’infortunio contro l’Inter | le condizioni dell’attaccante del Cagliari

Internews24.com | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Belotti, le condizioni dellattaccante di proprietà del Cagliari dopo l’infortunio subito contro l’Inter. Tutti i dettagli in merito. Andrea Belotti è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, a seguito dell’infortunio subito durante la partita contro l’ Inter. Il  Cagliari ha diramato oggi un comunicato ufficiale sui suoi canali per informare i tifosi e il pubblico in generale sull’esito dell’operazione. L’intervento, svolto con successo, ha visto il calciatore eseguire la procedura necessaria per affrontare il grave infortunio che lo ha costretto a fermarsi per diverso tempo. 🔗 Leggi su Internews24.com

belotti intervento dopo l8217infortunio contro l8217inter le condizioni dell8217attaccante del cagliari

© Internews24.com - Belotti, intervento dopo l’infortunio contro l’Inter: le condizioni dell’attaccante del Cagliari

In questa notizia si parla di: belotti - intervento

belotti intervento dopo l8217infortunioCagliari, Belotti operato: riuscito l'intervento al ginocchio sinistro - Si è sottoposto quest'oggi a intervento chirurgico Andrea Belotti, dopo il bruttissimo infortunio di sabato in Cagliari- Lo riporta unionesarda.it

belotti intervento dopo l8217infortunioCagliari, Belotti operato dopo la rottura del crociato: le condizioni - Intervento perfettamente riuscito per l'attaccante rossoblù, che ora inizierà un lungo iter riabilitativo per poter tornare in campo: il comunicato ufficiale ... Riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Belotti Intervento Dopo L8217infortunio