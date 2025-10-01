Belotti intervento dopo l’infortunio contro l’Inter | le condizioni dell’attaccante del Cagliari
Belotti, le condizioni dell’attaccante di proprietà del Cagliari dopo l’infortunio subito contro l’Inter. Tutti i dettagli in merito. Andrea Belotti è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, a seguito dell’infortunio subito durante la partita contro l’ Inter. Il Cagliari ha diramato oggi un comunicato ufficiale sui suoi canali per informare i tifosi e il pubblico in generale sull’esito dell’operazione. L’intervento, svolto con successo, ha visto il calciatore eseguire la procedura necessaria per affrontare il grave infortunio che lo ha costretto a fermarsi per diverso tempo. 🔗 Leggi su Internews24.com
