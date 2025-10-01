Bellizzi si finge perito del Tribunale e rapina un' anziana | 17enne in comunità

Un raggiro studiato nei minimi dettagli, che univa l'astuzia della truffa alla violenza della rapina. Un 17enne della provincia di Napoli è stato raggiunto da un'ordinanza di collocamento in comunità eseguita dai Carabinieri della Stazione di Bellizzi. L'accusa è chiara: avrebbe raggirato e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

