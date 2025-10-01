Belen? Strafottente miracolata Tranne il fisico tutto il resto c’è perché ci sono tutti quelli grazie ai quali ha fatto fortuna | l’attacco di Raffaello Tonon

Raffaello Tonon diviso tra il lavoro in una locanda e i preparativi per il tour teatrale con l’amico di sempre Luca Onestini, ha voluto commentare un articolo riguardante Belen Rodriguez. L’ex gieffino infatti ha condiviso sul suo profilo Instagram una intervista della conduttrice che commentava con ironia gli haters: “Li capisco, ho una casa bellissima, faccio vacanze in posti meravigliosi, ho un fisico così, sono anche intelligente. Li capisco se gli girano”. Parole però che non sono affatto piaciute a Tonon che ha risposto per le rime in una Instagram Story: “Tranne il fisico, tutto il resto c’è perché ci sono i fan, gli hater e tutti quelli grazie ai quali ha fatto una gran fortuna”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

