Belen Rodriguez a Ballando con le stelle il ruolo scelto per lei
Ballando con le stelle prova battere la concorrenza sfoderando l’artiglieria pesante. Milly Carlucci sui suoi canali social ha infatti annunciato che Belen Rodriguez sarà ospite del dancing show. Il suo ruolo? Quello di ballerina per una notte. Ballando con le Stelle, arriva Belen Rodriguez. Belen Rodriguez approda su Rai1: la seconda puntata di Ballando con le stelle, quella del 4 ottobre, la vedrà tra i suoi protagonisti, scendendo in pista come ballerina per una notte. Milly Carlucci ha annunciato la partecipazione della showgirl sui suoi canali social, una mossa astuta per combattere la diretta concorrenza di Tu Sì Que Vales – che Belen ha condotto per tre anni – che lo scorso sabato ha vinto la sfida degli ascolti con quasi 5 punti di distacco. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: belen - rodriguez
Belen Rodriguez passa in Rai, Barbara D’Urso resta a casa: Retroscena e scelte sorprendenti
Belen Rodriguez in compagnia del volto di Canale 5: il gossip si infiamma
Belen e Cecilia Rodriguez, “fatti gravi” che nessuno racconta? Le ultime indiscrezioni
Belen Rodriguez - facebook.com Vai su Facebook
Belen Rodriguez a Ballando con le stelle, il ruolo scelto per lei - “Ballando con le stelle” è pronto a sfidare “Tu si que vales”: ci sarà Belen Rodriguez a cercare di battere la concorrenza ... Secondo dilei.it
Ballando con le Stelle 2025, arriva (anche) Belén Rodriguez - Al di là dell'ultima ospitata a Domenica In, prima di Ballando con le Stelle Belén ha stanzionato in Rai come giurata a Sanremo Young nel 2019 e come co- Riporta vanityfair.it