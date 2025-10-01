belen rodriguez a ballando con le stelle il ruolo scelto per lei

Ballando con le stelle prova battere la concorrenza sfoderando l’artiglieria pesante. Milly Carlucci sui suoi canali social ha infatti annunciato che Belen Rodriguez sarà ospite del dancing show. Il suo ruolo? Quello di ballerina per una notte. Ballando con le Stelle, arriva Belen Rodriguez. Belen Rodriguez approda su Rai1: la seconda puntata di Ballando con le stelle, quella del 4 ottobre, la vedrà tra i suoi protagonisti, scendendo in pista come ballerina per una notte. Milly Carlucci ha annunciato la partecipazione della showgirl sui suoi canali social, una mossa astuta per combattere la diretta concorrenza di Tu Sì Que Vales – che Belen ha condotto per tre anni – che lo scorso sabato ha vinto la sfida degli ascolti con quasi 5 punti di distacco. 🔗 Leggi su Dilei.it

