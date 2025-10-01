Beccato in metro a Duomo con quasi mezzo kg di fumo | 16enne nei guai
Prima il controllo all'interno della stazione della metro, poi le manette.Un ragazzino di 16 anni è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo nel tardo pomeriggio di martedì 30 settembre, nel mezzanino della M1 a Duomo.
